سيدة الأناقة.. نبيلة مكرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة السابقة، أمام أبو الهول في منطقة الأهرامات.وجذبت إطلالة السفيرة جميع الأنظار، حيث أشاد بها الجميع.- إطلالتها في حلف اليمين:ارتدت نبيلة مكرم فستان نص كم أسود مزين صدره بتول أبيض على شكل زخرفي مما عرضها لانتقادات كثيرة وقتها وردت على تلك الانتقادات أنها تتقبل الانتقادات حول ارتدائها ملابس "نص كم" أثناء حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، مؤكدة أن ارتدائها ملابس نص كم ليس خطأ بروتوكوليا فادحا كما تحدث البعض.وانتقدها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه قائلا: «حضرتك سيدة دبلوماسية ومحترمة، ملابسك غير رسمية لتؤدي بها القسم أمام الرئيس، رأينا شياكة ورسمية الوزيرة غادة والي والوزيرة سحر نصر، مينفعش ملابس النص كم، وكل تاريخك محترم جدا وكل الناس اللي اشتغلتي معاهم بيشيدوا بيكي، إنما الملاحظة إن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية ما يصحش يكون بملابس (نص كم)، ميصحش في لقاءات الرئيس وفي تأدية مراسم يمين».- إطلالتها في افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية:خطفت إطلالة السفيرة نبيلة مع وزرة الاستثمار سحر نصر الأنظار أثناء افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ارتدت جيب أخضر غامق من القماش اللامع مع جاكيت أسود وبروش ألماظ والتقطت الصورة بضحكة من القلب ونظرة متفائلة للمستقبل.- إطلالتها مع مينا مسعود:خطفت الإطلالة الكاجوال للسفيرة نبيلة مكرم الأنظار وجعلتها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بطلون بيج هاي ويست وقميص رمادي مائل إلى اللون الموف قليلا وتيشرت أبيض أثناء تواجدها مع النجم مينا مسعود في منطقة الأهرامات.