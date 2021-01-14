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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادي يبحث دفع عجلة العمل بمشروعات الجامعة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:35 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
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استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي، مدير شركة المقاولون العرب بقطاع أسيوط ومدير مشروعات الشركة بالوادي الجديد، بحضور الدكتور هاني مدكور، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمهندس أحمد خليل، مدير عام الشؤون الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستثمارية لدفع عجلة العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة بموقع الجامعة بالكيلو 10.

وقال أحمد خليل، مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة إنه خلال لقاء رئيس الجامعة بمدير قطاع أسيوط بشركة المقاولون العرب ومدير مشروعات الشركة بالوادي الجديد، تم الاتفاق على تسليم مشروع مبنى كلية العلوم الجناح الغربي كمرحلة أولى نهاية فبراير المقبل.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية لمباني كلية العلوم تصل لـ75 مليون جنيه التي تتضمن مباني الكيمياء والفيزياء والجولوجيا.

ويتكون المبنى الذى تم الاتفاق على تسليمه فبراير المقبل على مدرجات وقاعات ومعامل ومكاتب إدارية ومكاتب للاساتذة وأعضاء هيئات التدريس.

من ناحيته، أكد هاني مدكور، الاستشارى الهندسي الجامعة الوادى الجديد أن تصميم مبانى الجامعة روعى فيها التصميم والطرز المعمارية التى تتناسب مع طبيعة وبيئة الوادى الجديد.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للعاملين بشركة المقاولون العرب التى تنفذ مجموعة من الأعمال بجامعة الوادى الجديد، مطالبًا الشركة بدفع عجلة العمل بمشروع البنية التحتية للجامعة، مطالبًا العاملين بالشركة الالتزام بالمواعيد والخطط الزمنية للأعمال التى تنفذها الشركة بالجامعة، مؤكدًا التزام العاملين بالشركة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء العاملين للكمامة بمواقع العمل؛ للحفاظ على صحتهم من الإصابة بالفيروس.

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