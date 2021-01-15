يوم للإناث.. رحلة صندوق التضامن فى مكافحة الإدمان

خاض صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، رحلة طويلة في تحقيق أعلى نسبة تعافي من المخدرات، وتقديم خدمات مجانية للأشخاص بعد التعافي، لاسيما بعدما تصدرت مصر مراتب مرتفعة في إدمان وتعاطي المخدرات.ويسعى الصندوق كل فترة إلى تطوير أدواته والخدمات التي يقدمها للمدمنين راغبي التعافي، سواء من خلال زيادة سبل التواصل والسرية عليها، أو تقديم الدعم والمساعدة، حتى بعد الوصول إلى مرحلة التعافي الكاملة كي لا يعودوا للإدمان مرة أخرى.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم افتتاح عيادة للإناث يوم من كل أسبوع، لافتًا إلى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية.وأوضح أن ذلك يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية، ومنها إعلانات الطرق بالمنطقة، ونتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى.وقبل البدء في جلسات التعافي الخاصة بالإناث بعد تخصيص يوم لهم في الصندوق، ترصد "الدستور" في التقرير التالي قصص نجاحات لشباب تعافوا من الإدمان على يد ذلك الصندوق منهم من استطاع بداية حياة جديدة من خلال قروض الإدمان التي يوفرها الصندوق.أقبل ناصر.ع، عشريني، على إدمان مخدر الاستروكس في سن الـ18 عامًا، وهو أحد أخطر أنواع المخدارت الرائجة حاليًا، والذي بدأ بأنواع أخرى تطورت حتى وصلت إلى مخدر الاستروكس القاتل وكان اكتشاف ذويه هو بداية رحلة التعافي.قال: "تركت التعليم وانهلت على تناول جميع أنواع المخدرات وانتهى الأمر بالاستروكس، وحين اكتشف والدي أصر على دخولي مصحة لعلاج الإدمان، لكنني رفضت بسبب مظهري أمام الناس، فاضطر والدي اللجوء إلى صندوق مكافحة الإدمان".أضاف: "الصندوق حين علم برفضي التام دخول مصحة أقنعوني إنني سأكون أحد المتطوعين في الصندوق، وسوف تسير رحلة العلاج جنبًا إلى جنب مع عملي في الصندوق، وأصبحت بعد 6 أشهر من العلاج أساهم معهم في مكافحة الإدمان".اختتم: "يتوفر في الصندوق كل شيء بداية من الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي، إلى جانب جلسات منفردة مع متخصصين، وهناك دور للأطباء للإِشراف على العلاج الكيميائي، والتحقت بالعديد من الأنشطة خلال رحلة العلاج في الصندوق ساعدتني على التعافي السريع".لا يوجد إحصاء رسمي دقيق عن أعداد المدمنين في مصر تحديدًا، سوى أنه في عام 2019 أظهر المسح السكاني أن معدلات الإدمان وصلت في مصر إلى 2.4%، وتبلغ نسب تعاطي المواد المخدرة للفئات العمرية من 12 عام إلى 60 عامًا 10.4%.قصة نجاح أخرى، بطلها هو آسر.ن، شاب في آوخر العشرينات، والذي تعافى من الإدمان على يد صندوق مكافحة الإدمان بعد 5 سنوات من الإقبال عليه، يوضح أنه لجأ إلى مصحات العلاج الخاصة إلا أنهم كانوا يسمحون لهم بتناول المخدرات مقابل المال.قال: "تعامل الصندوق مع المدمن مختلف عن كل المصحات التي لجأت إليها، لأن العمل هنا يكون على العامل النفسي أكثر من الكيميائي، حيث ساعدتني كثيرًا جلسات الدعم النفسي على يد الاستشارين من تجاوز الأزمة، وكانت تلك المرة الوحيدة التي أتعافى فيها ولا أعود للإدمان مجددًا".أضاف: "تعافيت بعد 4 شهور انتهى فيهم برنامج الصندوق، والذي يقدم متابعة إسبوعية وشهرية مع المتعافيين للتأكيد من عدم عودتهم مرة آخر للإدمان، كما أن الصندوق يوفر شيء يعرف باسم قروض الإدمان حتى يتسنى للمتعافي بداية حياة جديدة".يذكر أن صندوق مكافحة الإدمان أطلق برنامج "بداية جديدة" وهي إحدى المبادرات الداعمة لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، وتمثل خطوة جادة من جانب الصندوق وبنك ناصر توفر لهم قروضا لمساعدتهم على الحياة بصورة أفضل.