السودان يمنع تحليق الطائرات فوق سماء الفشقة في الشرق

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم، نشرة طيران دولية تمنع بموجبها تحليق الطائرات فوق سماء منطقة الفشقة (الحدودية مع إثيوبيا) شرق مدينة القضارف.ويسري العمل بالقرار من اليوم حتى 11 أبريل.تجدر الإشارة إلى أن طائرة إثيوبية حربية كانت انتهكت الأجواء السودانية في الأيام الماضية، وأدانت الخارجية السودانية هذا "التصعيد غير المبرر".