الكونجرس: الصين ارتكبت إبادة جماعية ضد المسلمين الإيجور

قالت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي في تقرير صدر اليوم، إن من المحتمل أن تكون الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في أسلوب تعاملها مع المسلمين الإيجور في إقليم شينجيانغ الغربي.وقالت اللجنة التنفيذية بالكونجرس المختصة بالشأن الصيني إن أدلة جديدة ظهرت العام الماضي على وقوع "جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية"، كما اتهمت اللجنة بكين بمضايقة الويجور في الولايات المتحدة.وتعرضت الصين لانتقادات على نطاق واسع لقيامها بإنشاء مجمعات في الإقليم تصفها الصين بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، فيما يقول آخرون إنها معسكرات اعتقال.وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون من الإيجور وغيرهم من المسلمين محتجزون في شينجيانغ. ويقول زعماء دينيون وجماعات نشطاء وغيرهم إن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ترتكب في المنطقة.ودعا التقرير إلى "تأكيد (رسمي أمريكي) بشأن ما إذا كانت جرائم شنيعة تُرتكب" في شينجيانغ، على أن يكون مثل هذا التوصيف جاهزا في غضون 90 يوما من تشريع أمريكي صدر في 27 ديسمبر.وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، في أيامه الأخيرة في المنصب، قبل أن يخلف الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير، يفكر بالفعل في توصيف للوضع، لكن بسبب الاضطرابات في واشنطن، يقلل المسؤولون من احتمال صدور إعلان قبل هذا الموعد.ووصف النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن، وهو رئيس مشارك في الجنة، سلوك الصين فيما يتعلق بسحق حقوق الإنسان في العام الماضي بأنه "صادم وغير مسبوق"، وحث الكونجرس وإدارة بايدن القادمة على محاسبة بكين.وقال: "يجب أن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية".وتراجعت العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات حول قضايا من بينها حقوق الإنسان وجائحة كورونا والتجارة والتجسس وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج.