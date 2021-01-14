رئيس الجزائر يهنئ منتخب بلاده بالفوز على المغرب في كأس العالم لليد

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفوز منتخب بلاده على نظيره المغربي 24 23، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر حتى 31 يناير الحالي.وقلب منتخب الجزائر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 8 /15 إلى فوز 23/24 في نهاية المباراة، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الرئيسي عن المجموعة السادسة التي تضم منتخبي أيسلندا والبرتغال.وغرد تبون، في حسابه على موقع " تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: " ألف مبروك. شرفتمونا يا أبطال، والبقية ستأتي إن شاء الله".وكان تبون، قد وجه أمس الأربعاء رسالة تشجيعية للاعبين وأعضاء الجهاز الفني تمنى لهم فيها الانتصار في المواجهة الأولى أمام المغرب، وفي باقي المباريات بالبطولة، مؤكدا على الدعم الكبير من الجماهير الجزائرية للاعبين، واصفا اياهم بالأبطال.ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب أيسلندا بعد غد السبت ثم البرتغال يوم الاثنين المقبل في ختام مشواره بالدور الأول.