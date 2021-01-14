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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحوثي» تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة «صافر»

الخميس 14/يناير/2021 - 10:09 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن نقض مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق أعلنته الأمم المتحدة، بخصوص تقييم وصيانة ناقلة النفط "صافر".

وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل مراوغتها في ملف ناقلة النفط "‎صافر"، والتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة ناقلة النفط "‎صافر" نهاية شهر يناير الحالي.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها مليشيا الحوثي عن التزاماتها بخصوص ‎"صافر"، التي تحتوى على أكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري، فقد سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع.

وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإيضاح الحقائق، وكشف تفاصيل تنصل مليشيا الحوثي الإرهابية عن الاتفاق، وحشد الدعم الدولي للضغط على المليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والإقليم والعالم.

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