ترامب: استثمرت 2.5 تريليون دولار لإعادة بناء الجيش وتجهيزه

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الخميس، أن إدارته استثمرت 2.5 تريليون دولار لإعادة بناء الجيش وتجهيزه بمعدات مصنعة في الولايات المتحدة.وقال الرئيس الأمريكي، في بيان مساء اليوم، إن القوات في أفغانستان والعراق وسوريا حاليًا في أقل حجم لها منذ سنوات، وإنه سيظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد.وشدد ترامب على أن عدد قواتهم في أفغانستان هو الأدنى منذ 19 عاما، وأنه ملتزم بإنهاء الحروب الطويلة.