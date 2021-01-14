كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

لفظت الصيدلانية "أسماء.ب.م"، 27 عامًا، الخميس، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى عزل طنطا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أسبوعين من ولادتها رضيعها الأول.والصيدلانية مقيمة بشبين الكوم بالمنوفية، ووصلت مستشفى عزل طنطا منذ 8 أيام بعد أن تم تحويلها من مستشفى ولادة خاصة بعد التأكد من إيجابية الإصابة بكورونا عقب وضعها مولودها الأول.وجارٍ تجهيز الفقيدة لدفنها بمسقط رأسها بقرية كفر فرسيس، التابعة لمركز زفتي بالغربية، وسط إجراءات احترازية مشددة وتحت إشراف الطب الوقائي بإدارة زفتي الصحية، التابعة لمديرية الصحة بالغربية.