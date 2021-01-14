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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين

الخميس 14/يناير/2021 - 09:21 م
جمر
جمر
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع رواية "جمر" للكاتب الصحفي وليد عثمان.

تأتي رواية "جمر"كتجربة أولى للكاتب الصحفي وليد عثمان، والذى يقول، فيتصريحات لـ"الدستور": "إن الرواية تدور حول الرهانات الخاسرة، وبؤس النهايات الفردية والجماعية من خلال قصصها الرئيسية وهي لثلاثة صحفيين من خلفيات متباينة يجمعهم الحلم والعاصمة التي تلفظهم واحدًا وراء الآخر بعد أحداث متنوعة يشتبك فيها العام بالخاص".

ويلفت وليد عثمان إلى أن رواية "جمر" تقف عند بعض تفاصيل متاجرة "الإخوان" قبل ثورة يناير بالدين، وأوجه تحالفها مع الحزب الوطني، فتتداخل خطوط التيه، والعشق والتجارة باسم الدين والوطن.

ويضيف: "الرواية اعتبرها بعض النقاد قصة حب نصفها في القاهرة التي ستنبعث منها رائحة لحم بشري ضعيف، ونصفها الآخر في الريف الذي تنبعث منه رائحة خبز التنّور، ورائحة الزرع والحجر والإنسان في أقصى درجات نبله وشجاعته وتماهيه العفوي الصادق مع ذاته، ومع ذوات".

ووصف آخرون الرواية بجمرة عدم الاكتمال، في إشارة إلى تلك المشروعات الفردية والجماعية والعامة التي تبدأ ولا تكتمل، وأن المؤلف يحكي ويروي فيها أكثر مما يهندس معمارا أدبيا عميقًا، يعني ذلك أن الرواية تفتقر إلى الدراما، أو تهمل البناء التقليدي لهذا الصنف الإبداعي، إنما هي أقرب لكتابة سيناريو وتركيب مشاهد لفيلم سينمائي فيه راوٍ وحوار، وذهب البعض إلى اعتبار الرواية محاولة لرصد جزء من تاريخ مصر القريب.

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