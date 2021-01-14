راغب علامة عن لبنان: «أفقدوها عزتها وأمانها»

تحدث النجم اللبناني راغب علامة عن أوضاع لبنان الحالية بطريقة أظهرت حجم غضبه من الطريقة التي تسير بها الحكومة هناك خاصة في التصدي للسياسيات وأوضاع كورونا الحالية.وكتب «علامة» عبر حسابه بـ«تويتر»: «أفقدوها احترامها وأمانها وأمنها وعزتها وكرامتها وإنسانيتها وعلاقاتها الطيبة وأفقدوها تركيبة الدولة التي تحولت لتركيبة المافيات الدولية واللائحة تطول! غنيتها منذ سنتين وشنّوا أبشع هجوم علي بالشخصي وبالفني وما في حدا بدو يسمع لكن اليوم لم يعد ينفع الكلام لأنه ‎طار البلد».