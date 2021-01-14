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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل منتخب البحرين المشارك بمونديال اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 10:12 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة منتخب البحرين للمشاركة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسختها الـ 27 للرجال والتي تستضيفها مصر.

وبوصول منتخب البحرين يكون قد اكتمل وصول كافة المنتخبات المشاركة في البطولة والتي تم استقبالها في ظل ظروف استثنائية وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط الاحترازية.

ومن جانبها، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي بتامين خروج المنتخب البحريني لكرة اليد إلي مقر إقامته بأحد المعسكرات الرياضية استعدادا لأداء أولى مبارياته بالبطولة خلال اليومين المقبلين، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية مشددة للغاية في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

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