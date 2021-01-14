أحمد زاهر: سعيد بردود الأفعال حول مسلسل لؤلؤ.. ومفاجآت بالحلقات المقبلة

حقق مسلسل "لؤلؤ" للفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر نجاح جماهيري كبير فور عرض حلقاته الأولى خلال الأيام الماضية.وأعرب الفنان أحمد زاهر لـ"الدستور" عن سعادته الشديد بسبب ردود الأفعال حول المسلسل، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من التعليقات الإيجابية والتهنئة من قبل جمهوره وأصدقاؤه المقربين، لافتًا أنه فخور بالتعاون مع كل فريق عمل المسلسل خاصة وانهم يتسمون بروح التعاون والحب مما ساعد على نجاح العمل، مؤكدًا أن أحداث العمل تحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة.و يذاع مسلسل لؤلؤ،على قناة on، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا، وفي تمام الساعة الواحدة مساءًا، وويعرض على قناة ON Drama، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويذاع في الإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، وفي تمام الساعة الثالثة مساءًا.