حظر السفر إلى إنجلترا من أمريكا الجنوبية والبرتغال بسبب سلالة كورونا

قالت الحكومة البريطانية إن السفر إلى المملكة المتحدة من جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وكذلك البرتغال سيتم حظره من الساعة الرابعة من صباح يوم غد الجمعة، بسبب المخاوف بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وستدرج بنما والرأس الأخضر في الحظر الذي قرره وزراء لجنة كوفيد-19 الحكومية، اليوم، بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "قلق" بشأن السلالة الجديدة، وفق ما جاء في صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.وأعلن وزير النقل جرانت شابس "القرار العاجل" بوقف الرحلات الجوية من هذه الدول في محاولة للحد من الانتشار المحتمل للسلالة الجديدة، مع عدم تأكد الخبراء من مدى فاعلية اللقاحات الحالية ضده.وقال إن السفر من البرتغال تم تعليقه بسبب "روابطها القوية في السفر مع البرازيل"، لكن سيكون هناك إعفاء لشركات النقل التي تسافر من البرتغال لبريطانيا وذلك للسماح بنقل البضائع الأساسية.وقال شابس أيضًا إن هناك استثناءً للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين الذين لديهم حقوق إقامة، لكن يجب عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام مع أسرهم.جاءت هذه الخطوة بعد 24 ساعة من قول جونسون إنه قلق بشأن الفيروس البديل البرازيلي.وبعد ضغوط من النائبة إيفيت كوبر، من حزب العمال في لجنة الاتصال، قال رئيس الوزراء: "نحن نتخذ خطوات لضمان ألا نرى هذا البديل الجديد من البرازيل هنا".وقال كبير العلماء في الحكومة إن السلالة الجديدة يحتمل احتواؤها على "تغيير في الشفرة الجينية وهذا يغير جزءًا من البروتين في الفيروس".كانت الحكومة البريطانية قد حظرت الرحلات الجوية المباشرة من جنوب إفريقيا عندما ظهر شكل جديد ومثير للقلق هناك من الفيروس.