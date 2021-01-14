رئيس الجزائر: عمل جبان وهمجي يودي بحياة 5 مواطنين في تبسة

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد ضحايا انفجار قنبلة بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.وقال تبون - في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم: «عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر».وأضاف تبون: «نتضرع للمولى (عز وجل) ليرحمهم ويسكنهم فسيح جنّاته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل».وكان 5 جزائريين قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار قنبلة عند مرور سيارتهم بمنطقة واد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد، في وقت سابق اليوم.