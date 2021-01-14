تويتر يضع قيودًا على حساب لقاح كورونا الروسي: شهد أنشطة غير معتادة

فرض موقع تويتر قيودا على دخول الحساب الرسمي الذي يروج للقاح (سبوتنك في) الروسي للوقاية من مرض كوفيد-19.وذكر بيان على صفحة اللقاح على تويتر "تحذير: هذا الحساب عليه قيود مؤقتة.. لأنه شهد بعض الأنشطة غير المعتادة" لكن لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الصفحة.وقال صندوق الاستثمار الروسي المباشر الذي يدير الحساب ويسوق للقاح في الخارج في بيان "نبحث عن السبب.. نطلب من كل المشتركين لدينا مراسلة تويتر وطلب رفع تلك القيود".