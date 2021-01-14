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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر يضع قيودًا على حساب لقاح كورونا الروسي: شهد أنشطة غير معتادة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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فرض موقع تويتر قيودا على دخول الحساب الرسمي الذي يروج للقاح (سبوتنك في) الروسي للوقاية من مرض كوفيد-19.

وذكر بيان على صفحة اللقاح على تويتر "تحذير: هذا الحساب عليه قيود مؤقتة.. لأنه شهد بعض الأنشطة غير المعتادة" لكن لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الصفحة.

وقال صندوق الاستثمار الروسي المباشر الذي يدير الحساب ويسوق للقاح في الخارج في بيان "نبحث عن السبب.. نطلب من كل المشتركين لدينا مراسلة تويتر وطلب رفع تلك القيود".

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