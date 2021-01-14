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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:35 م
ملكة الغربان
ملكة" الغربان
وكالات
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أعلن برج لندن البريطاني أن "ملكة" الغربان مفقودة منذ عدة أسابيع ويُفترض أنها نفقت.

وكانت ملكة الغربان، التي تدعى ميرلينا، تعيش مع سبعة غربان أخرى داخل البرج، وهي هناك منذ عام 2007.

وتقول الأسطورة إنه يجب أن يكون هناك ستة غربان على الأقل في البرج لتوفير الحماية، وإذا غادرت تلك الغربان البرج، "ستسقط المملكة (بريطانيا)".

وقال حارس الغربان، كريستوفر سكايف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، اليوم الخميس إن الغراب اختفى قبل عيد الميلاد، أي قبل أسبوع من دخول إنجلترا فترة الإغلاق الثالثة لها في أقل من عام.

وقالت هيئة القصور الملكية التاريخية، التي تدير البرج، إنه في حين أن الغربان غالبا ما "تتجول" خارج القصر، فإن ميرلينا تعود دائما.

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