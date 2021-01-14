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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 09:37 م
وزيرا السياحة والأوقاف
وزيرا السياحة والأوقاف
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد وزير السياحة والآثار خالد عناني، ومختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الخميس، ميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة بلازا النيل، ضمن المشروعات تطوير واجهة مدينة أسوان السياحية التي سيتم افتتاحها نهاية يناير الجاري.

وأشاد وزير السياحة والآثار ومختار جمعة بأعمال التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بالمدينة فى إطار الاحتفال بعيد أسوان القومي الذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971.

ووصل جمعة والعناني مطار أسوان الدولي اليوم، لإجراء جولة تفقدية بأسوان، فى ذكرى اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى 15 يناير الذى أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الوزارتين، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة.
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)
وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)

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