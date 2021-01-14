وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدا مشروعات تطوير واجهة أسوان (صور)

تفقد وزير السياحة والآثار خالد عناني، ومختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الخميس، ميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة بلازا النيل، ضمن المشروعات تطوير واجهة مدينة أسوان السياحية التي سيتم افتتاحها نهاية يناير الجاري.وأشاد وزير السياحة والآثار ومختار جمعة بأعمال التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بالمدينة فى إطار الاحتفال بعيد أسوان القومي الذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971.ووصل جمعة والعناني مطار أسوان الدولي اليوم، لإجراء جولة تفقدية بأسوان، فى ذكرى اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى 15 يناير الذى أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الوزارتين، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة.