ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد، من ضبط محاولتى تهريب عدد من المواد المخدرة بالمخالفة.ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رحلة رقم MS986 القادمة من نيويورك اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى حقائب راكب مصرى قادم من أمريكا.وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد جبر مأمور الفحص تحت إشراف محمد عبدالمنعم رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود جسم معتم داخل برطمان.وبالعرض على رضا أبوالعزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مصطفى بحر مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 300 جرام يشتبه أن تكون لمخدرى الحشيش والماريجوانا مخبأة وملفوفة داخل برطمان به زبدة فول سودانى بين طيات الملابس داخل حقائبه.وفى المحاولة الثانية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة اشتبه بلال حسن مأمور اللجنة الجمركية فى الأمتعة الشخصية لراكب مصرى الجنسية أيضا قادم من أمريكا.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مصطفى الصاوى مأمور الفحص تحت إشراف محمد عبد المنعم رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1300 جرام يشتبه أن تكون من جوهر مخدر الحشيش والمعسل المختلط بالماريجوانا مخبأة فى عبوات بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 6 و7 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.