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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن المنوفية يضبط قطعًا أثرية ومصنعًا للمواد المخدرة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:49 م
ضبط قطعًا أثرية
ضبط قطعًا أثرية
ولاء القاضى
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تمكنت مباحث المخدرات بالمنوفية، بقيادة المقدم محمد ماهر النحاس، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع للمواد المخدرة وبعض القطع الأثرية بدائرة مركز الباجور.

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، بقيام مباحث المخدرات بالمنوفية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بضبط عناصر تشكيل عصابي في مجال تصنيع الأقراص المخدرة، وذلك بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وقامت قوات الأمن بضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة من التامول والترامادول وكمية من الحشيش والأفيون، وضبط أدوات التصنيع والتغليف وكمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع، إضافة إلى مبالغ مالية وسيارة وسبعة تماثيل يشتبه في أثريتها، وتقدر القيمة المالية بثلاثة ملايين و600 ألف جنيه.

بمواجهتهم، اعترف عناصر التشكيل بالتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وتوزيع الأدوار عليهم ما بين توفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الكيميائية والإشراف على التصنيع، بحيث يقوم عناصر من التشكيل بالتخزين ثم الترويج على عملائهم بمختلف أنحاء الجمهورية.. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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