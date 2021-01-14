وديع فلسطين.. كنت سببا فى معرفة نجيب محفوظ بالأدب السويدى

يشير كتاب "وديع فلسطين حارس بوابة الكبار الأخير" إلى العلاقة المبكرة التي جمعت بين الكاتب الصحفي والناقد وديع فلسطين وبين الروائي نجيب محفوظ، والتي جاءت في العام 1943، عبر لجنة النشر للجامعيين، والتي نشرت رواية "رادوبيس" لنجيب محفوظ.يشير وديع فلسطين إلى إنه كتب 5 مقالات حول نجيب محفوظ وإبداعه، في أربعينيات القرن الماضي، ويتحدث فلسطين عن أن علاقته مع محفوظ كانت تتسم بالود والصداقة.ويستطرد وديع فلسطين في حديثه "من بين القصاصات التى كان يرسلها على مدار عدة سنوات، مقال عنوانه "عقدة نوبل النفسية" تحدث خلاله بأنه وعندما أعلن فوز نجيب محفوظ بالجائزة، أغار الصحفيون على منزله وكل منهم يحاول أن يظفر منه بتصريح خاص يطيره في انحاء العالم.الأدب السويدي طريق نوبلسئل نجيب محفوظ، هل أنت مطلع على الأدب السويدي؟ على اعتبار أن جائزته سويدية، فكان رده الفوري: نعم فقد قرأت للأديب السويدي "أوجست سترتدبرج" مسرحية "الأب"، لكنه لم يشر إلى اسم مترجم هذه المسرحية".كان أول من ترجم هذه المسرحية إلى العربية هو الكاتب وديع فلسطين، حيث ترجمها في العام 1943، والتى نشرت عبر لجنة الجامعيين للنشر ـ ونالت استحسان اللجنة والتى كان من بين أعضائها نجيب محفوظ.لفت فلسطين إلى أن هناك العديد من الكتاب الروائيين حاولوا جاهدين ترجمة ابداعاتهم إلى لغات أخرى، خاصة بعد فوز أعمال نجيب محفوظ المترجمة بجائزة نوبل.