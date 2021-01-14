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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

64 دار عرض سينمائي لفيلم «وقفة رجالة»

الخميس 14/يناير/2021 - 08:37 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "وقفة رجالة" والذي يخوض بطولته كل من الفنان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل الفيلم في 64 دار عرض سينمائي بالقاهرة والإسكندرية ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محمد سلام، شريف دسوقي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة سوسن بدر.
64 دار عرض سينمائي لفيلم «وقفة رجالة»
64 دار عرض سينمائي لفيلم «وقفة رجالة»
64 دار عرض سينمائي لفيلم «وقفة رجالة»
64 دار عرض سينمائي لفيلم «وقفة رجالة»

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