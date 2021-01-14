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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطالب بتخفيف قيمة الضرائب العقارية على المصانع بالصعيد

الخميس 14/يناير/2021 - 10:00 م
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن محافظات الصعيد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فكان الصعيد يعاني من تدهور كبير في البنية التحتية، وقلة المصانع، بالإضافة إلى تدهور حالة القطاع الزراعي.

وأضاف الشندويلي لـ"الدستور" أن الصناع في الصعيد متفائلين جدا باهتمام الدولة بتدشين المجمعات الصناعية الجديدة، لأنها أدت إلى توطينهم بدلا من سفرهم الي محافظات القاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلى جذب استثمارات إليهم.

وتابع: أن هناك تحد واحد يواجه أصحاب المصانع بالمنطقة وهو الضرائب العقارية على مصانع، التي أدت إلى عجزهم فهم لا يستطيعون الدفع، مطالبًا بضرورة تخفيف قيمة الضرائب العقارية المفروضة عليهم لتخفيف العبء عن كاهل المصنع.

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