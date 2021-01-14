جيروم باول: رفع الفائدة الأمريكية «لن يكون قريبًا»

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الخميس، إن رفع سعر الفائدة "لن يكون قريبًا" وأبدى رفضه لمقترحات بأن يبدأ البنك المركزي قريبًا في تقليص مشتريات السندات.أضاف باول، في مقابلة عبر الإنترنت مع أستاذ بجامعة برنستون، أن الاقتصاد مازال بعيدًا عن أهداف مجلس الاحتياطي وأنه لا يرى مبررًا للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ "لحين اتمام المهمة على أكمل وجه".