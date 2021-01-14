السودان: نحن في حالة دفاع عن النفس ضد اعتداءات إثيوبيا

أكدت الحكومة السودانية، الخميس، أن الخرطوم في حالة دفاع عن النفس بشأن التوترات الحدودية مع إثيوبيا.وقال مستشار بالحكومة السودانية، في تصريحات مساء اليوم، إن ما تقوم به إثيوبيا تجاه الخرطوم تصعيد خطير، وذلك وفق قناة "العربية".وأعرب المستشار بالحكومة السودانية عن ترحيبهم بأي وساطة لنزع فتيل التوتر مع إثيوبيا، كما جدد دعوتهم لحل الأزمة مع إثيوبيا عن طريق الحوار السلمي.وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم، عن فرض حظر جوي على ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدا تصديه لأي اعتداءات تطال الأراضي السودانية.