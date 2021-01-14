حزب المناضلين بجنوب إفريقيا يدعو لتأجيل الانتخابات المحلية

دعا ثالث أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.ودعا حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، أكبر فائز في التصويت الأخير في الانتخابات البلدية في 2016، من قبل إلى تزامن الانتخابات العامة الوطنية والانتخابات البلدية، ويتم حاليا إجراء عمليتي التصويت بشكل منفصل كل خمس سنوات.وتكافح حكومة جنوب إفريقيا للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أكثر من 23ر1 مليون حالة إصابة وأكثر من 35 ألف حالة وفاة.وقال رئيس حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية جوليوس ماليما، في بيان إعلامي عبر الإنترنت، اليوم الخميس: "إن إجراء انتخابات في مثل هذا المناخ سيشكل بالتالي تقويضا للديمقراطية ويعرض حياة المواطنين للخطر".