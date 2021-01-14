مساكن المرور بمنيا القمح تتحول لمقلب قمامة.. والأهالى يستغيثون

استغاث عدد من الأهالي بمساكن المرور في مركز منيا القمح محافظة الشرقية من تلال القمامة التي تحاصر منازلهم.قال وسيم سليم، أحد سكان المنطقة، إن القمامة خلقت أزمة مرورية خانقة فضلا عن رائحتها الكريهة، مطالبا بسرعة التدخل من الحي وعمل صناديق قمامة ورقابة مستمرة للمخالفين.وأضاف آخر يدعي مصطفي حسن، أن إلقاء القمامة في المساكن وتراكمها السبب بها السكان ولكن المسؤولين من العمال أيضا يجمعون بعض القمامة ويتركون الباقي في الشارع.