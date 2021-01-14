بالأرقام.. جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني

يعتبر الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني في مصر هم عماد الاقتصاد القومي، مصادر هامة للدخل، حيث تحاول مصر كل عام جاهدة تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما، واللجوء إلى التصدير من خلال دعم المربين والمزراعين على حد سواء.ومنذ سنوات عديدة وتحاول مصر زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حتى بات من خلال الإطلاع على الأرقام الرسمية أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسب كلًا منهم، وأصبحت الآن في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منهم.وأعلنت وزارة الزراعة بالأمس أن حققت مصر عددا من الإنجازات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني خلال السنوات الماضية تمثلت في تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 56%، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة.بالإضافة إلى وصول حجم إنتاج مصر من الدواجن 1.4 مليار دجاجة و13 مليار إنتاج مصر من البيض سنويا، كما يتم تصدير منتجات الدواجن إلى غانا وعمان والإمارات الامر الذي يبشر بانخفاض أسعار اللحوم الحمراء الفترة المقبلة في مصر.وترصد «الدستور» في التقرير التالي أهم الأرقام والمشاريع الخاصة التي قامت بها الحكومة من أجل زيادة الإنتاج الحيواني والزراعي والداجني، وحققت استفادة قصوى للمربين والمزارعين والاقتصاد المصري على حد سواء.الإنتاج الحيوانيوفق الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، فقد بلغ الانتاج المحلي لعام 2019 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة، بجانب إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية.وخلال عام 2019، تم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، ورُقّم حتى الآن نحو 3.675.684 ملايين رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي سُجلت نحو 28 ألف مزرعة.وكذلك مشروع البتلو الذي ساهم في زيادة الثروة الحيوانية في مصر، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 4 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه،. كما بلغ جملة ما تم اعتماده من تمويل حتى منتصف عام 2018 نحو 440 مليون جنيه تقريبًا لـ3220 مستفيدًا بعدد 32282 رأس ماشية في المشروع القومي لإحياء البتلو.الإنتاج الزراعيفي البداية فإن مصر تحتل المركز الثالث إفريقيًا بحجم الإنتاج الزراعي السنوي الذي تبلغ قيمته 27.6 مليار دولار، ويمثل العاملون في قطاع الزراعة بها 24.87% من السكان، وتتقلد المركز الأول على المستوى العربي بنفس قيمة الإنتاج الزراعي.ووفق لبيانات وزارة الزراعية فإن حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية زاد منذ يناير 2020 حتى أكتوبر الماضي من نفس العام لأكثر من 4.4 مليون طن وهي تعد من نجاحات وزارة الزراعة في تلك الفترة الصعبة.وتسعي الحكومة حاليًا للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في مصر من 938.9 مليار جنيه إلى 1075.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 14.5% وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالي، وبحسب مركز التجارة الدولي فإن زيادة المحاصيل والصادرات الزراعية انعكست بالإيجاب على مصر حيث بلغت 660 مليون دولار خلال عام 2020.الإنتاج الداجنيتعتبر مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن، حيث ارتفع الإنتاج المحلي إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا، بينما تراجع حجم الاستيراد خلال عام 2019، إلى أكثر من 23 ألف طن، بالمقارنة مع استيراد 57 ألف في 2018، وأكثر من 190 ألف طن عام 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.وتمتلك صناعة الدواجن تقريبًا 500 ألف جدة و14 مليار و250 مليون دجاجة بيض مائدة، ووصل إنتاج الدواجن العام الماضي إلى مليار و250 مليون دجاجة، بينما يعمل في منظومة صناعة الدواجن في مصر نحو 2.5 مليون ويستفيد منه نحو 10 ملايين فرد.