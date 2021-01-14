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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ملكة الشعر الكيرلي.. تعرف على خطيبة سامح عبد العزيز الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:16 م
نانسى صلاح
نانسى صلاح
إسلام جمال
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انتشر اسم نانسي صلاح نجمة البرنامج الترفيهي بالعربي Saturday Night Live مؤخرًا، حيث تداول كثيرون معلومات حول علاقة حُب وارتباط تجمعها مع المُخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على نانسي صلاح، الأكثر بحثًا على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

نانسي صلاح.. خريجة الإعلام التي عشقت الفن

ممثلة مصرية درست ‏في كلية إعلام‏ بجامعة القاهرة‏، وشاركت في عدد من المسرحيات لدى مسرح جامعة عين شمس، حيث بدأت مشوارها الفني بفيلم «سكر مر» وجسدت دور سامية الشقيقة الصغرى لهيثم أحمد زكى.

شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب، وعرض لها مؤخرا مسلسل «أسود فاتح» أمام هيفاء وهبي، وأصيبت أثناء تصوير المسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها الشمال.

كما شاركت نانسي صلاح في مسلسل «طلقتك نفسي» الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وتصدر التريند وقت عرضه.

نانسى: «اكتشفت أمي بالصدفة بعد 25 عاما»

وروت في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» قصة حرمانها من أمها 27 عاما، نتيجة انفصال وخلاف والديها.

وقالت إن والدها أخفاها عندما كان عمرها 3 أعوام، ولم يسمح لوالدتها برؤيتها فتوعدته بالظهور في التليفزيون عندما تكبر، لكي تعثر أمها عليها وتأخذها منه.

وأضافت «نانسي صلاح» أنها مرضت وتدهورت صحتها للغاية أثناء عملها في الموسم الثالث من برنامج SNL بالعربي، ورغم ذلك رفض والدها أن تقابل أمها.

وحكت نانسي كيف فكر المحيطون بها في طريقة لإنقاذها من تدهور صحتها، فتم التوصل لأمها عن طريق عمتها، وعندما تقابلتا لأول مرة بعد كل تلك السنوات، فقدت أمها الوعي وسقطت مغشية عليها.

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