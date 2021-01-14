خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن القرار الذي استقر عليه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالإطاحة بأي مسئول في لجنة الحكام أو الفروع بسبب أبنائهم أو أقاربهم الحكام، قد طال 30 مسئولا ما بين لجنة الحكام الرئيسية والفروع.









وتابع المصدر لـ"الكابتن" أن هناك فروعا من لجنة الحكام تمت إقالتها بالكامل مثل المنوفية والغربية لأن أبناءهم يعملون في مجال التحكيم وتم استبعاد 3 مسئولين في لجنة الحكام الرئيسية.









يذكر أن أحمد مجاهد قرر الإطاحة بكل المسئولين في التحكيم بسبب أقاربهم الذين يعملون في مجال التحكيم وهو القرار الذي أغضب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق لوجود نجله في مجال التحكيم ووفقا لهذا القرار سيتم منع جمال الغندور من تولي أي منصب في التحكيم.



