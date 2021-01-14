«الثقافة» تختتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من مشروع «ابدأ حلمك»

ختاما للمرحلة الأولى من مشروع "ابدأ حلمك" بالمحافظات وبعد تخريج دفعتي محافظتي أسيوط والفيوم، سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شهادات تخريج دفعة محافظة الشرقية، التى ضمت 64 متدربًا، وذلك أثناء الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض بقصر ثقافة الزقازيق وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.أكدت عبدالدايم استمرار خطط اكتشاف ودعم المواهب باستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة، وأضافت أن تخريج الدفعات الأولى من مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل اكد نشر منظومة القيم الإيجابية بين الشباب ونجح فى استثمار طاقاتهم، وأعلنت اعتماد الخريجين كفرقة مسرحية نوعية ووجهت التحية لفريق عمل المشروع على الأداء المتميز الذي ظهر عليه الشباب، وطالبتهم بمزيد من الجهد لاكتشاف النابغين في محافظات المرحلة الثانية التى تم الإعلان عنها.وثمن غراب جهود وزارة الثقافة، ومساعيها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبنائها من الواعدين، وقال إن ورشة "ابدأ حلمك" منذ انطلاقها أحدثت حالة من الحراك الثقافي والفني بين الشباب بالمحافظة، وبثت فيهم مزيدًا من الروح والأمل والطموح، حيث نجحت فى جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من بمختلف الفئات العمرية فى الشرقية.ووجه عواض التحية لوزيرة الثقافة على دعمها الكبير لهذا المشروع ومتابعتها المستمرة لخطوات تنفيذه فى الأقاليم تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وأوضح أن الورشة التدريبية لدفعة الشرقية استمرت 6 أشهر وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بها 594 شابا، وتم قبول 120 شابا وفتاة ووصل للمرحلة النهائية منها 64 موهبة بواقع 15 من الإناث 49 من الذكور، وقال إنه تخريج دفعة محافظة الشرقية ومن قبلها أسيوط والفيوم يأتى كختام للمرحلة الأولى، حيث تنطلق المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، كرداسة بالجيزة وأسوان.حضر الاحتفالية الفنان هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة والمشرف العام على مشروع ابدأ حلمك، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمخرج أحمد طه المدير الفنى للورشة وبدأت بفيلم تسجيلي تضمن المراحل التنفيذية للمشروع وإبداعات خريجيه المتعددة، كما شملت عرضا مسرحيا استعراضيا للخريجين بعنوان "أبيض وأسود" من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، مستوحى من مسرحية "الفرافير" ليوسف ادريس وتخلله مختارات من رباعيات صلاح جاهين.ضم فريق عمل المدربين بالشرقية كلا من سامح بسيوني، تدريب تمثيل، أحمد شوقي، تدريب دراما، محمود حنفي تدريب سينوغرافيا، سامح عيسى، تدريب موسيقى، محمد ميزو، تدريب أداء حركي، وفيق محمود المشرف الإقليمي.سبق الاحتفالية لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية ناقشا خلاله، العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات تكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تقدمها الوزارة بالمحافظة، بالشكل الذي يحقق عملية نشر التنوير بين مختلف شرائح المجتمع المصري وفي نهايته تبادلا الدروع التذكارية.