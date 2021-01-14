الرئيس الألماني يشارك في الدعوة إلى تعزيز العمل من المنزل

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المشاركة مع أرباب عمل ونقابات في الدعوة إلى تعزيز العمل من المنزل نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأعلن المكتب الرئاسي، مساء اليوم الخميس، أن شتاينماير سيوجه هذه الدعوة المشتركة- غدا الجمعة- مع راينر هوفمان، رئيس اتحاد نقابات العمال الألمانية وراينر دوجلر رئيس رابطة أرباب العمل.كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية "ناشدوا بإلحاح" قطاع الشركات خلال مشاوراتهم التي أُجْرِيَتْ مطلع الشهر الجاري توفير خيارات سخية للعمل من المنزل من أجل إتاحة تنفيذ مبدأ "نحن باقون في المنزل".يشار إلى أن هناك في الوقت الراهن نقاشا حول وضع تعليمات إضافية من أجل تعزيز تنفيذ هذا المبدأ لتفادي الزحام في الحافلات والقطارات في ساعة الذروة.