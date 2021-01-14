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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:37 م
إسرائيل تلقوا الجرعة
إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى
وكالات
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أنهت إسرائيل، اليوم الخميس، تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن تم حقن ممرضة تعمل في حضانة وسط البلاد، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتلقت الممرضة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكون "أول دولة تخرج من أزمة كورونا".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت في 19 ديسمبر المنصرم، بخطى حثيثة من قبل رئيس الوزراء الذي كان أول شخص يحصل على اللقاح.

وتلقى نتنياهو، الذي يخوض حملة انتخابية راهنا، الجرعة الأولى من لقاح فايزربايونتيك، مباشرة على شاشة التليفزيون.

وجدد نتنياهو قوله، الخميس، "نرى النور في نهاية النفق"، داعيا الإسرائيليين إلى "احترام تعليمات السلامة".

وكانت الدولة العبرية أعلنت مطلع يناير قدرتها على الانتهاء من تطعيم مليوني شخص بجرعتين من لقاح فايزربايونتيك، مع حلول نهاية هذا الشهر.

لكن حتى الخميس، حصل 150 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح.

وأحصت إسرائيل التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة، وأكثر من 800 وفاة.

ورغم الإغلاق، تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية الكشف عن تسعة آلاف إصابة جديدة.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة فيروس كورونا بحلول مارس، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 من الشهر نفسه.

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