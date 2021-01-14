نور تروج لمسلسلها الرمضاني المقبل مع ياسر جلال

روجت الفنانة نور اللبنانية لمسلسلها الجديد "ضل راجل"، الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ونشرت نور صورة من كواليس العمل، حيث ظهرت وهي خلف الكواليس بأحد مشاهد العمل وعلقت قائلة: "انتظروا مسلسل ضل راجل في رمضان المقبل".مسلسل "ضل راجل" هو من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ونيرمين الفقي وإيهاب فهمى وخالد أنور ورنا رئيس وإنعام سالوسة وأميرة العايدى ومجدى فكرى وندى بهجت ومجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار شعبى.