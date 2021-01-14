معاينة النيابة لحريق مخزن «الصحة» بالعباسية: «تلفيات محدودة»

كشفت معاينة النيابة العامة، لحريق مخزن أدوية تابع لوزارة الصحة بمنطقة العباسية، أن النيران أتت على محتويات المخزن من مقاعد الجلد والخشبية والترابيزات.وتبين من التحقيقات أن الحريق تسبب في إحداث تلفيات محدودة.كانت قد أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين من التحقيقات بداخله كمية كبيرة من الأدوية.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوية بالعباسية.وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق وجارى تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.