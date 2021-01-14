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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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فرنسا تفرض حظر تجوال شاملًا لمكافحة كورونا
الخميس 14/يناير/2021 - 08:05 م
فرنسا
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أعلنت فرنسا فرض حظر تجول شامل من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً، اعتبارًا من السبت ولمدة 15 يوماً لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
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