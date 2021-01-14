إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لليد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١.صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال يعد حدث تاريخي يدعو إلى الفخر وشهادة دولية تؤكد ريادة مصر وأمنها وثقة العالم في تنظيمها للبطولة والخروج بها في أبهى صورة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.وقال الدكتور شريف فاروق إن البريد المصري أصدر بهذه المناسبة طابع بريد تذكاريا لتوثيق هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن فكرة تصميم الطابع الرئيسية تشمل شعار البطولة وعلم مصر في الخلفية للتعبير عن تنظيم مصر للبطولة ومجموعة صور مختلفة للاعبين اثناء التهديف بالإضافة إلى لاعب على شكل دائري باللون الأحمر يضم جميع اللاعبين بداخله.وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.جدير بالذكر أن مقاس الطابع ( ٤ سم X ٥ سم ) مؤمن متعدد الالوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات.