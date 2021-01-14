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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 14/يناير/2021 - 08:14 م
احياء الاسكنرية
احياء الاسكنرية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، والتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية. 

كما شدد المحافظ على استمرار العمل في كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار، لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.

في هذا الصدد، تابع محارب هيلع، رئيس حي شرق، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم شفط مياه الأمطار بشارع فيكتور عمانويل أسفل كوبري الناموس وكوبري كليوباترا مطلع كوبري أبيس.

وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكافة البؤر الساخنة بحي وسط أسفل الأنفاق والكباري: نفق عبدالمنعم رياض بشارع قنال السويس، نفق منشا؛ كوبري محرم بك، وأنفاق طريق الكورنيش: الإبراهيمية ؛ كامب شيزار؛ الشاطبي، والسلسلة، وشوارع: طريق الحرية، جواد حسني؛ السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون، شواع منطقة محرم بك، كارفور والداون تاون، وطريق المحمودية.

وتابعت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل، ش أمين حسونة، مساكن عثمان، فيما واصل أشرف بهجت، رئيس حي المنتزة ثان، متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي حيث تم كسح التجمعات بشارع ٢٥ بحرية منطقة طوسون.

على الصعيد ذاته، تابع محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الكينج بجوار السكة الحديد من مزلقان الوادي حتي الديزرت هوم.
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ
أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لمواجهة الطقس السيئ

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