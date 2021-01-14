1279 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 456 ألفا و334 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها بلغ 4 ملايين و669 ألفا و254 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 44 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و854 حالة، كما تم تسجيل 1889 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 431 ألفا و167 حالة.