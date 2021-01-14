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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:54 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أمرت النيابة العامة بمركز دسوق، بمحافظة كفرالشيخ، بتجديد حبس محمد قمصان، مدعي مرض السرطان، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه ببث أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها وإيذاء مرضى السرطان.

وحرر عدد من محاربى السرطان 7 محاضر بنيابة مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ ضد الشاب الذي ادعى إصابته بالمرض لكسب التعاطف عبر منصات تواصل اجتماعي، معللين بأنه آذاهم نفسيا كمرضى سرطان، ووقوع ضرر عليهم من ادعائه المرض.

وكشفت التحريات عن أنه جاء ذلك نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لادعائه إصابته بمرض السرطان على خلاف الحقيقة.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد محمد قمصان، مواليد 1 يونيو 2001، حاصل على دبلوم تجارة، بادعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض، بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوبا عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل على هدايا مادية وعينية.

كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفشل علاجه، مما أثر على الحالة الصحية والنفسية لأصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب على حالة السلم العام، وأثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ما قام به.

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