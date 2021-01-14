الهلال السعودى يعلن رحيل عمر خربين.. هل ينتقل للزمالك؟

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه السوري عمر خربين، عن صفوف الفريق بشكل رسمي.





ونشر حساب نادي الهلال عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة كُتب فيها: "شكرًا عمر"، مع نشر صور لخربين رفقة زملائه في الفريق والألقاب التي توج بها مع الزعيم على رأسها دوري أبطال آسيا.





وارتبط عمر خربين في الآونة الأخيرة بحسب التقارير الصحفية بالانتقال لنادي الزمالك، لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد مهاجم الفريق، لنادي سانت إيتيان الفرنسي، ولكن تقارير صحفية أخرى، أشارت لاقترابه من الانتقال لفريق الوحدة الإماراتي.