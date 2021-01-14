«الإفتاء» تعلن عن برنامج للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات كافة (فيديو)

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن برنامج جديد بمناسبة بداية العام الجديد 2021، تجيب فيه على كل أسئلة واستفسارات متابعيها، بإجابات شافية تطمئن لها قلوبهم من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية الآن.وأوضحت أن ذلك عن طريق كتابة السؤال في التعليقات أو عبر رسائل الصفحة "https:www.facebook.com200895559940234posts4258781210818295" من خلال هاشتاج "#سؤال_وجواب_من_الإفتاء" ليتم الرد عليها.وأكدت الإفتاء أن الأمم تتقدم بنوعية سؤالاتها، فالسؤال الجاد يثمر إجابة جادة، تفيد السائل والمستمع، أما السؤال الفارغ فيولد سخفًا وإجابة مضحكة، تُضحك علينا الأمم الجادة في سعيها للتقدم، بينما نكتفي نحن بالنكات السخيفة والكوميكس، قائلة: «تنبهوا يرحمكم الله».