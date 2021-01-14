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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مباحثات نمساوية إثيوبية لتوصيل مساعدات لإقليم تيجراي

الخميس 14/يناير/2021 - 08:22 م
وزير الخارجية النمساوي
وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرج
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بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج في إثيوبيا، اليوم الخميس، الوضع الإنساني وتداعيات الصراع في تيجراي، مشيرا إلى أن النمسا قدمت 3 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لإثيوبيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم بأن إثيوبيا هي دولة ذات أولوية للتعاون الإنمائي النمساوي على مدى ما يقرب من 30 عامًا، حيث تواجه تحديات هائلة بسبب الصراع في منطقة تيجراي والوضع الإنساني غير المستقر.

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا واجهت فيضا من الأزمات مؤخرا بسبب وباء كورونا والجفاف وأوبئة الجراد والفيضانات، لافتا الى أن الصراع في تيجراي له تأثير خطير في جميع أنحاء المنطقة.

ونقل البيان عن شالينبرج قوله إنه قلق بشكل خاص بشأن الصراع في تيجراي، حيث أعلنت الحكومة انتهاء عمليتها العسكرية في الإقليم المضطرب لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوضع مستقر حاليا.

وأضاف البيان أن وزير خارجية النمسا بحث مع المسئولين في إثيوبيا الرئيسة سهلي وورك زودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميك ميكونين، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى إقليم تيجراي.

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