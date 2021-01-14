رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان حول تعزيز ثقافة السلام

الخميس 14/يناير/2021 - 08:03 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني، عبر وزارة الخارجية المصرية.

ومن جانبه عبر وزير الأوقاف في بيان له، الخميس، عن تقديره للرسالة وقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، مؤكدًا أن السلام الإنساني هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، وواجبنا هو العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب.

موضوعات متعلقة

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»