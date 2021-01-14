وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان حول تعزيز ثقافة السلام

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني، عبر وزارة الخارجية المصرية.ومن جانبه عبر وزير الأوقاف في بيان له، الخميس، عن تقديره للرسالة وقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، مؤكدًا أن السلام الإنساني هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، وواجبنا هو العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب.