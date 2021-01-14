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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:30 م
سعید عبده
سعید عبده
آلاء حسن
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التقى مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعید عبده، وبحضور كل من محمد السقا أمين عام الاتحاد وأحمد رشاد وعلي عبد المنعم وممدوح علي وصبحي خميس مدير الاتحاد، اليوم الخميس، بالدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب، لبحث المشكلة القائمة بخصوص مطالبة اتحاد الكتاب للناشرين بمستحقات الاتحاد نظير تعاقداتهم مع المؤلفين بالنسبة المقررة قانونا.

وقد تم الاتفاق على آلية تضمن حقوق الجميع سيتم عرضها على مجلسي إدارة الاتحادين وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يضمن استمرار التعاون، وسيتم عرض ما ستسفر عنه النتائج خلال الفترة القادمه على الجمعية العمومية.

كما التقى المجلس بمدير شركة صيدليتي، وتمت دراسة التعاقد معهم على تقديم خدمات طبية للناشرين وأسرهم والعاملين لديهم بنسب خصم مميزة على مستوى الجمهورية.

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