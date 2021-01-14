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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل لؤلؤ تفاصيل الحلقة 15.. ومواعيد العرض

الخميس 14/يناير/2021 - 08:47 م
لؤلؤ
لؤلؤ
نعمات مدحت
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مسلسل لؤلؤ الحلقة 15، تصدرت محركات البحث خلال الساعات الحالية حيث يرغب الجمهور في معرفة ما دار في أحداث الحلقة، ولذلك تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية لمشاهد العمل من خلال اليوتيوب أو منصة شاهد حيث يتم تحميل الحلقة عليها بعد انتهائها من على القنوات التي تعرضه.

مسلسل لؤلؤ تفاصيل الحلقة 15 

بدأت الحلقة رقم 15 من مسلسل لؤلؤ بدخول كاميليا التي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي، على لؤلؤ والتي تجسد دورها الفنانة مي عمر وهي تجلس مع زوجها، وهما يتبادلان الابتسامات حتى نظرت كاميليا إلى زوجها بنظرة حزن عميقة وفي صمت وتفاجئ زوجها، وذلك باتفاق لؤلؤ مع صديقتها لتبلغ كاميليا بذلك حتى ترد لها مواقف سابقة.
وتركته وذهبت للمنزل وظل زوجها يشرح لها ما حدث وأنه اتفاق شغل مع لؤلؤ، وأن شركته هى التي طلبت تعمل الإعلان مع لؤلؤ وليس كاميليا، ووعدت انها تمسح لؤلؤ من السوق، وانها تنوي تدميرها.
وقام محمد الشرنوبي بالذهاب إلى بيت لؤلؤ وقام بتسليمها بوكيه ورد وسط فرحة شديدة من جانب لؤلؤ، وسرحت في بوكيه الورد ودار بينها وبين صديقتها حوار حول الشرنوبي ، وأنها تحس اتجاه بالرجولة والجدعنة.
وعلى الجانب الآخر وافقت نهال والتي تجسد دورها النجمة نجلاء بدر للخروج مع زميلها خارج العمل ودار بينهما نقاش وحوار حول عدم زواجها لهذه الفترة وأنها معقدة من الزواج بسبب أحداث حصلت لها.
ويحاول سيد أبو لؤلؤ الذهاب إلى طارق نصار الشركة ويوضح له أنه يريد فلوس من لؤلؤ ولكنه يرفض ويسأله عن والدتها، كما يقوم محمد الشرنوبي بالاتصال بلؤلؤ ويتحدث معها وتشعر معه بارتياح، كما تقوم كاميليا بعدة حوارات مع زوجها.
وتجلس لؤلؤ مع مجدي وتستعد للأغنيات الجديدة والإعلانات التي تقوم بها خلال الفترة القادمة، ولكن مع شعر بارتياح للشخص الجديد، وفي نهاية الحلقة تقوم داليا زوجة طارق نصار بظهور جديد وتغيير حياتها وهذا يشعره بالسعادة.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساء على قناة on، ويعاد مرتين، في تمام الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 ظهرًا، كما يبث على قناة ON Dram ، في تمام العاشرة مساء، والإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، والساعة الثالثة عصرا.
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