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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاد محمد نجم.. تعرف على أبرز إفيهاته

الخميس 14/يناير/2021 - 09:26 م
محمد نجم
محمد نجم
نوران إمام
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نجح في حفر اسمه على خشبة المسرح الذي ذاع صيته من عليه، فخشبته هى مَن جعلته ماركة كوميدية موثقة ببراعته في إطلاق «الإفيه».

«شفيق يا راجل».. بمجرد نطق تلك العبارة ستتذكر الفنان الشهير الراحل محمد نجم الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده بعد أن غيّبه الموت عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، وتميز نجم بالمشاهد والإفيهات الكوميدية.

- "الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز إفيهات محمد نجم:
- شفيق يا راجل
من أشهر إفيهات محمد نجم جملته الشهيرة "شفيق يا راجل" في مشهد ضمن مسرحية عش المجانين عام 1979، تلك الجملة كانت مرتجلة ولم تكن ضمن سياق النص المسرحي، وكشف نجم عن ملبسات إطلاق هذا الإفيه الإرتجالي حيث إن الجملة الشهيرة جاءت بعد نسيان نجم للنص ولم يجد من يُذكّره به.

- أنا أقنزي
في 1996 خلال تمثيل نجم لمسرحية "واحد لمون والتاني مجنون" غير خلال إحدى المشاهد طريقة نطقه للكلام خلال مكالمة تليفونية بطريقة ساخرة مثل أنا أجنبي حولها إلى "أنا أقنزي".

- عامل زي صفيحة السمنة
في مسرحية "اعقل يا مجنون" عام 1985 قدم نجم شخصية زوربيخ المحلل في مشهد يجمعه بالنجم زكريا موافي الذي يقوم بدور الحاج مصيلحي وعم زوجته نورا التي يقوم بدور زوجها، في بداية المشهد اعتقد نجم أن موافي هو المأذون القادم من أجل الطلاق، فبدأ بتوجيه بعض الجمل التي يوبخه بها مثل انت مش متربي صحيح، انت عامل زي صفيحة السمنة اللي دايس عليها بيجو حاطط كولونيا 3 بصلات، وكانت تلك الجمل الهزلية هي ما جعلت مسرح يتفجر من أصوات الضحك.

- اصحى معانا
يحاول دائمًا الفنانين الارتجال عند حدوث ارتباك في المشاهد، وهذا ما دار بين الفنان محمد نجم ومجدى وهبة وملقن العرض في مسرحية "الخوافين"، الأمر الذى جعل نجم يأخذ الإسكريبت منه، وأخذ الحديث عنه بصورة كوميدية، وقام نجم بالكشف عن الملقن ورفع "الكمبوشة" ليزيح الستار عنه ويقول"اصحى معانا.. اديله الكلام"، الأمر الذى جعل الجمهور يكثر من الضحك والتصفيق.

- أحلى من الشرف مفيش

قدم نجم خلال مسرحية "البلدوزر" عام 1986، مشهدًا كوميديًا جمعه بالنجم الكبير توفيق الدقن، حيث قلد نجم خلال عرض االمسرحية توفيق الدقن وهو منتحلا شخصية سامح الأرناؤطي، حيث قلد نجم أشهر إفيهات توفيق الدقن مثل وهو" أحلى من الشرف مافيش".

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