في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الفنان محمد نجم

- بدايته نحو الفن

- انطلاق في عالم المسرح

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد نجم والذي صنع اسم من الذهب خلال رحلة مشورته الفني تاركًا ابتسامة على وشوش المشاهدين وموسوعة من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد ورحل عن عالمنا الفنان عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، بعد أن قدم عدد كبير من الأفلام والمسرحيات على مدار مشواره الفني.ولد عام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون وكان يعمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، لتكون خطوة أولى ليؤسس بعدها مسرحه الخاص والذي يحمل اسمه، ليتجه للمسرح الكوميدي ويكون بعدها فرقته المسرحية الخاصة والتي أطلق عليها "فرقة نجم".كانت أولى مسرحياته هي "موزة و3 سكاكين" التي قدمها في عام 1968، لكن أول بطولة مسرحية له كانت من خلال مسرحية "حاجة تلخبط" في عام 1970 وقدم العديد من المسرحيات منها "البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر" وانشغل نجم في عالم المسرح وابتعد بعد تام عن عالم السينما والذي طال غيابه نحو 15 عاما وآخر أعماله السينمائية فيلم "عقلي طار"، أمام الفنان محمد عوض، والذي عرض عام 1994.وشهد عام 1984 أول وآخر بطولة تلفزيونية من خلال مسلسل "غابة من الأسمنت"، مع حسن مصطفى وأنور إسماعيل وميمي جمال وفي عام 2009 اتجه محمد نجم لأعمال "السيت كوم"، وأشهر ما قدم "ياسين في مستشفى المجانين"، و"زيزو 900" وشارك محمد نجم طوال مشواره الفني في 3 أعمال تلفزيونية فقط، بدأها في عام 1978 من خلال مسلسل "جحا وبنات شهبندر التجار" مع محمد التاجي وحسن مصطفى وسعيد صالح، وفي العام نفسه شارك في "كيف تخسر مليون جنيه" مع عادل إمام ونبيلة عبيد ويوسف وهبي، وفي عام 1979 ظهر كضيف شرف بمسلسل "أيام لا تضيع".تزوج نجم من يسرية شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل وانجب ابنه الوحيد شريف نجم وبعد مشوار فني طويل مقدمًا خلاله العديد من الأعمال المشرفة، احتجز نجم في أحد مستشفيات حي الدقي بعدما أصيب بجلطة دماغية، دخل على اثرها إلى إحدى مستشفيات الدقي، وخضع للعلاج داخل العناية المركزة، إلا أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ75 عامًا.