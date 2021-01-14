صبري بوقدوم يلتقي رئيس ووزير خارجية أنجولا

التقى وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الخميس، مع الرئيس الأنجولي جواو لوريناو الذي استقبل بوقدوم في مستهل زيارته إلى أنجولا.وذكر بيان للخارجية الجزائرية اليوم، أن بوقدوم نقل للرئيس لوريناو تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالإضافة إلى أطيب تمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار للبلاد وللشعب الأنجولي، وأكد رغبة الرئيس الجزائري في زيادة توطيد أواصر الصداقة والأخوة والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين، وتعميق الحوار السياسي حول القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك لخدمة السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.من جانبه، أعرب الرئيس الأنجولي عن كل الاحترام والتقدير للجزائر وللرئيس عبدالمجيد تبون، وحمل الوزير بوقدوم خالص تحياته ورغبته في تكوين شراكة استراتيجية مع الجزائر من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.كما عقد وزير الخارجية الجزائري جلسة عمل مع نظيره الأنجولي أنطونيو تيتي، ركزت بشكل خاص على تقييم حالة التعاون الثنائي وآفاق تطوره، حيث اتفق الوزيران على عقد الجلسة الخامسة للجنة التعاون الثنائي بمجرد أن يسمح الوضع الصحي الناجم عن وباء فيروس كورونا بذلك.وخلال الاجتماع تبادل الجانبان الآراء حول القضايا السياسية والأمنية في أفريقيا، خاصة الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.ورحب الوزيران بتلاقي الآراء والمواقف حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها واتفقا على تعزيز ديناميات المشاورات، تحسبا للمواعيد النهائية القادمة على المستويين القاري والدولي.كما ناقش الجانبان الوضع الصحي الناجم عن فيروس كورونا في القارة الأفريقية، ورحب الوزيران بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية بشكل فردي وجماعي في إطار الاتحاد الأفريقي من أجل مواجهة الآثار المتعددة الأبعاد لهذا الوباء وإتاحة الانتعاش الاقتصادي.