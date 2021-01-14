10 معلومات عن الفنان صبري عبد المنعم في ذكرى ميلاده
الخميس 14/يناير/2021 - 07:22 م
نوران إمامطباعة
يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان صبري عبد المنعم، الذي تجاوزت مشاهده وأعماله الفنية 489 عملًا.
وترصد «الدستور» في السطور التالية 10 معلومات عن الفنان الكبير صبري عبد المنعم:
1- من مواليد قرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود، محافظة الغربية.
2- ولد الفنان صبرى عبد المنعم في 14 يناير عام 1948.
3- يحتفل اليوم 14 يناير الفنان صبري عبد المنعم بعيد ميلاده الـ73
4- حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية
5- بدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، إلا أنه لم يبرز بشكل فعلي إلا في الثمانينيات من خلال عمله المكثف في الدراما التليفزيونية
6- أشهر أعمال التليفزيونية هي "الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة".
7- يأتي صبري عبد المنعم في المرتبة الثانية بعد محمود المليجي في الممثلين الأكثر حضورًا في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت (489) عملًّا فنيًا.
8- متزوج من ابنة عبد المنعم إبراهيم، ولديه ابنين "منعم -مريم"
9- يحرص عبد المنعم على التعاون مع الجيل الجديد من النجوم وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية مع الجيل الجديد"شد أجزاء وقلب الأسد وهرج ومرج والديلر وولاد العم".
10- ذاعت شهرته في أعماله التلفزيونية وخاصة الأعمال الدرامية حيث اتجه للسينما بعد فناء وقت كبير في الأعمال الدرامية.
وترصد «الدستور» في السطور التالية 10 معلومات عن الفنان الكبير صبري عبد المنعم:
1- من مواليد قرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود، محافظة الغربية.
2- ولد الفنان صبرى عبد المنعم في 14 يناير عام 1948.
3- يحتفل اليوم 14 يناير الفنان صبري عبد المنعم بعيد ميلاده الـ73
4- حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية
5- بدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، إلا أنه لم يبرز بشكل فعلي إلا في الثمانينيات من خلال عمله المكثف في الدراما التليفزيونية
6- أشهر أعمال التليفزيونية هي "الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة".
7- يأتي صبري عبد المنعم في المرتبة الثانية بعد محمود المليجي في الممثلين الأكثر حضورًا في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت (489) عملًّا فنيًا.
8- متزوج من ابنة عبد المنعم إبراهيم، ولديه ابنين "منعم -مريم"
9- يحرص عبد المنعم على التعاون مع الجيل الجديد من النجوم وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية مع الجيل الجديد"شد أجزاء وقلب الأسد وهرج ومرج والديلر وولاد العم".
10- ذاعت شهرته في أعماله التلفزيونية وخاصة الأعمال الدرامية حيث اتجه للسينما بعد فناء وقت كبير في الأعمال الدرامية.